Арестован второй фигурант дела о стрельбе из автомата в центре Москвы

Тверской суд Москвы арестовал второго подозреваемого по делу о стрельбе из автомата в центре столицы Ислама Муртазалиева, передает ТАСС.

Удовлетворив ходатайство следователя, суд постановил заключить Муртазалиева под стражу до 6 марта.

На такой же срок ранее был арестован другой фигурант этого дела Омар Омаров. На заседании суда он раскаялся в своих действиях. «Естественно, я раскаиваюсь», — сказал Омаров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В настоящее время против арестованных заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство), предусматривающей до семи лет тюрьмы.

Ранее в МВД сообщили, что мужчина, который на опубликованном в интернете ролике стрелял в воздух из предмета, похожего на автомат, является уроженцем Махачкалы 1988 года рождения, который приехал в Москву на заработки. Сам он рассказал, что занимается в Москве борьбой. По его словам, он не хотел причинить никому вреда. «Был Новый год, была игрушка охлажденная — звук издает. Стрельба в воздух — имеются в виду салюты-малюты», — объяснил он. Откуда у арестованных автомат, не сообщалось.