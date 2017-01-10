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10 января 2017, 20:54
Борис Джонсон Великобритания Россия США

Борис Джонсон назвал безумием демонизацию России

Борис Джонсон
Борис Джонсон
фото: cont.ws

Глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон, общаясь с членами Конгресса США, призвал их отказаться от демонизации России, передает агентство Sputnik.

Джонсон считает, что Великобритании и США следует придерживаться стратегии «вовлечения и бдительности» в отношении России. По его словам, Лондон обратил на это внимание Конгресса и новой американской администрации.

Демонизацию России со стороны США Джонсон назвал «безумием» — как и попытки загонять ее в угол.

Заявление Джонсона прокомментировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Ранее глава МИД Великобритании нанес официальный визит в США, где в Нью-Йорке и Вашингтоне встретился с советниками избранного главы Белого дома Дональда Трампа и американскими конгрессменами.

Отметим, что до этого Джонсон крайне негативно отзывался о российских властях и их политике. В частности, он выступил с обвинениями в адрес РФ по поводу обстрела гуманитарного конвоя ООН в сирийском Алеппо.

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