Кадыров снова проклял Сталина и поблагодарил Хрущева

Глава Чечни Рамзан Кадыров навечно проклял Иосифа Сталина и заявил, что депортация чеченцев в Казахстан и Среднюю Азию стала одной из самых трагичных страниц в истории республики. Об этом глава республики написал в своем Instagram.

«После ужасов депортации они нашли в себе силы жить и созидать на родной земле. Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят! Новый руководитель государства Никита Хрущев добился восстановления справедливости и возвращения чеченцев на Родину! Мы за это искренне благодарны ему», — написал Кадыров.

Он также подчеркнул, что чеченцев голословно обвинили в предательстве и отправили в ссылку, однако позже реабилитировали и восстановили в правах.

Аналогичные слова Кадыров произнес на торжественном собрании в честь Дня восстановления государственности чеченского народа в Грозном. Текст его выступления опубликован на официальном сайте главы и правительства республики.

Ранее, 23 февраля 2016 года, в день памяти жертв депортации, Рамзан Кадыров в своем Instagram также проклял Сталина и Лаврентия Берию за депортацию чеченского и ингушского народов.