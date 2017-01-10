Володин предложил избавиться от законопроектов прежних созывов ГД

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал, что в Госдуме обсуждается вопрос о возможном отказе от рассмотрения законопроектов, которые переходят из старых созывов ГД к новым. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня на совете Думы от председателя Госдумы Вячеслава Володина прозвучало дельное, на мой взгляд, предложение: может быть, поступить радикально… Володин сослался на опыт других стран, где каждый созыв обнуляет все полностью — вот все, что не успели рассмотреть в прошлом созыве, все обнуляется, и новый созыв начинает (законодательную работу) заново», — пояснил Миронов.

Он уверен, что «в этом есть здравое зерно».

«У нас в законодательном портфеле лежат законопроекты, которым более 20 лет, хотя устарели нормы законов, которые существовали тогда, устарела конструкция того закона, в который вносились поправки, однако тем не менее это все лежит», — отметил лидер СР.

Миронов заверил, что в случае необходимости рассмотрения прежних инициатив, не смотря на то, что этот вопрос был отложен на годы, возможно будет внести в ГД их заново.

«Не вижу никаких технических проблем, если мы пойдем по пути обнуления», — резюмировал он.

Ранее Володин сообщил, что от прошлых составов ГД России новому осталось 2020 законопроектов. Часть из них вносилась на рассмотрение еще с 90-х годов.