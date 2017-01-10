Семьи погибших при терактах в Брюсселе и Париже подали иск против Twitter

Родственники погибших при терактах в Брюсселе и Париже обратились с исковым заявлением в США против компании Twitter, которая, по их мнению, принимает недостаточно мер для пресечения распространения террористами сообщений. Об этом пишет RTBF.

Иск в Нью-Йорке подал бизнес-партнер Александра Пинкзовского, погибшего вместе со своей сестрой в результате теракта в аэропорту Брюсселя 22 марта 2016 года, а также семья Ноэми Гонсалес, погибшей при теракте 13 ноября 2015 года в Париже.

В иске говорится, что таким образом социальная сеть нарушает антитеррористическое законодательство Соединенных Штатов. Истцы требуют выплаты денежной компенсации.

Напомним, в результате взрыва в брюссельском аэропорту погибли 14 человек, а жертвами террористической атаки 13 ноября 2015 года в Париже и пригороде Сен-Дени стали 130 человек.