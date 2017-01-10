Минобороны РФ создаст космическую систему «Лиана»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о планах ведомства создать космическую систему «Лиана» с аппаратами «Лотос-С» и «Пион-НКС», передает ТАСС.

«Сегодня обсудим ход выполнения поручений по созданию космической системы "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС», — отметил министр.

Шойгу подчеркнул, что создание, а также поддержание орбитальной группы космических аппаратов военного назначения — важной государственная задача.

«Успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий — разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники», — добавил глава Минобороны РФ.