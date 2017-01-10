10 января 2017, 15:11
Минобороны РФ создаст космическую систему «Лиана»
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о планах ведомства создать космическую систему «Лиана» с аппаратами «Лотос-С» и «Пион-НКС», передает ТАСС.
«Сегодня обсудим ход выполнения поручений по созданию космической системы "Лиана" с аппаратами "Лотос-С" и "Пион-НКС», — отметил министр.
Шойгу подчеркнул, что создание, а также поддержание орбитальной группы космических аппаратов военного назначения — важной государственная задача.
«Успешность ее выполнения напрямую зависит от качества работы предприятий — разработчиков и изготовителей ракетно-космической техники», — добавил глава Минобороны РФ.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое