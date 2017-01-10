Парламент Венесуэлы проголосовал за отставку президента страны

Национальная ассамблея Венесуэлы на состоявшемся 9 декабря заседании проголосовал за отставку президента страны Николаса Мадуро за допущенный им национальный экономический кризис, пишет местная газета El Tiempo.

В пользу этого решения выступили 106 депутатов парламента, трое воздержались от голосования.

Кроме того, парламент принял резолюцию о необходимости назначить дату проведения президентских выборов в Венесуэле.

Решение парламента об отставке президента не имеет фактической силы. Национальная ассамблея, как указано в конституции Венесуэлы, может утвердить решение об отказе от должности президента, принятое им самим. Объявить главе государства импичмент или отправить его в отставку этот орган права не имеет.

Напомним, в октябре 2016 года венесуэльские парламентарии уже голосовали за объявление Мадуро импичмента в связи с обвинением в попытке государственного переворота.