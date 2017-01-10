ВС Венесуэлы заявил о невозможности импичмента президента страны

Верховный суд (ВС) Венесуэлы отказал Национальной Ассамблее в полномочиях для смещения с должности президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой за заявление суда.

«Согласно 336 статье Конституции и в соответствии с имеющимся законодательством депутатам было указано воздержаться от продолжения процесса объявления политической ответственности президента республики, и принятия каких-либо актов, которые выходят за рамки их конституционных полномочий», — сказано в документе.

Ранее ВС Венесуэлы уже постановлял, что оппозиция должна прекратить подготовку к импичменту, так как Конституция страны не предполагает возможность этого процесса в отношении президента.

Напомним, 9 декабря Национальная Ассамблея проголосовала за импичмент Николаса Мадуро, обвинив его в национальном экономическом кризисе и неисполнении им своих обязанностей. За это решение проголосовали большинство депутатов — 106 человек, трое воздержались.

В свою очередь Мадуро обвинил оппозицию в попытке парламентского переворота.