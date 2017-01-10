«Ангарский маньяк» Попков признался в новых убийствах женщин

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, отбывающий пожизненное заключение за 22 убийства молодых женщин, признался еще в 60 убийствах, совершенных с 1992 по 2007 годы, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу иркутского управления Следственного комитета.

«В декабре 2015 года, при очередном продлении срока содержания под стражей, Попкову инкриминировалось 38 преступных эпизодов. На сегодняшний день обвинение предъявлено уже по 47 убийствам», — цитирует агентство сообщение пресс-службы. В конце 2016 года Иркутский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Попкова до 29 апреля 2017 года.

Как уточняет ТАСС, 47 убийств — это общее количество эпизодов, по которым Попкову предъявлено обвинение, в том числе в рамках первого уголовного дела. Таким образом, новыми являются только 25 эпизодов. Всего Попков признался в 59 убийствах.

В январе 2015 года Михаил Попков был осужден на пожизненное заключение за убийства 22 женщин и покушения на жизнь еще двух, совершенные с 1994 по 2000 годы. Когда дело уже рассматривалось в суде, он написал еще 20 явок с повинной. По новым эпизодам ему также было вынесено обвинение.

По данным следствия, преступник увозил женщин из общественных мест города Ангарска в лес, насиловал и жестоко убивал их. Позже тела жертв обнаруживались на территории Ангарского, Усольского и Иркутского районов. При этом Попков, будучи районным участковым, сам выезжал на места преступлений и запутывал следствие. Выйти на след серийного убийцы оперативникам помогла случайно выжившая жертва.