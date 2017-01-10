Медведев утвердил программу по реализации нацполитики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу реализации государственной национальной политики, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

По информации собеседника агентства, на ее реализацию до 2025 года будет направлено 26 млрд рублей. Игорь Баринов отметил, что этот первая госпрограмма, которая отвечает за реализацию межнациональных отношений.

Программа по реализации государственной национальной политики была утверждена правительством России 30 декабря. Одновременно федеральному агентству по национальностям было поручено разместить утвержденную программу на своем официальном сайте, а также на портале госпрограмм РФ, и принять меры к ее реализации.

Первоначально сообщалось, что проект госпрограммы по реализации национальной политики на 2017-2025 годы, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) потребует выделения 40 млрд рублей. В частности, на эти средства будут устраиваться молодежные форумы, которые будут посвящены профилактике и противодействию экстремизма на религиозной почве. Также не исключалось, что ФАДН могут реорганизовать в министерство.