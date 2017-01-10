Навальный решил защищать в ЕСПЧ блогеров Носика и Кунгурова

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о намерении представлять интересы обвиненных в экстремизме блогеров Антона Носика и Алексея Кунгурова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом он во вторник сообщил на своем сайте.

«Буду представлять интересы в Европейском суде двух граждан РФ: Антона Носика и Алексея Кунгурова. Оба будут обжаловать там нарушение своих прав, связанное с незаконным уголовным преследованием», — написал Навальный.

При этом Навальный не уточнил, как скоро будут поданы жалобы.

Ранее защита Антона Носика уже обжаловала приговор в вышестоящей инстанции и решение суда вступило в силу. Таким образом, формально блогер больше не имеет оснований для обращения в ЕСПЧ. Приговор Алексею Кунгурову был вынесен 20 декабря 2016 года, о результатах апелляции ничего не сообщалось.