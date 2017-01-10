СМИ сообщили о снижении Россией нефтедобычи в рамках соглашения с ОПЕК

Россия начала постепенно сокращать добычу нефти в рамках соглашения со странами-членами ОПЕК. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

Собеседник агентства рассказал, что пока снижение добычи превышает 50 тысяч баррелей в сутки. Этот показатель является целевым для января 2017 года.

30 ноября ОПЕК договорилась о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей. Позже к соглашению присоединились 11 независимых от организации стран, в том числе Россия.

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сократит добычу нефти на 300 000 баррелей в сутки.

Остальные страны, не входящие в ОПЕК, но примкнувшие к соглашению, обязались сократить добычу суммарно более чем на 600 тысяч баррелей в сутки.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что Саудовская Аравия стала одним из лидеров среди членов картеля по снижению добычи нефти, сократив ее не менее чем на 486 тысяч баррелей в сутки с октября 2016 года.