ПАРНАС подал иск в Верховный суд об отмене результатов выборов

Партия ПАРНАС подала иск в Верховный суд РФ об отмене результатов прошедших в сентябре выборов в Госдуму. Сообщение об этом появилось на сайте партии.

Кроме того, информация о производстве по делу опубликована в базе данных Верховного суда. Согласно материалам, ответчиком по иску является Центризбирком.

В иске партии утверждается, что Центральная избирательная комиссия РФ утвердила результаты выборов, не проведя проверку по жалобам о нарушениях при голосовании и подсчете голосов. Кроме того, ЦИК не рассмотрела вопрос о повторном подсчете голосов, где достоверность итогов голосования ставилась под сомнение. Речь, в частности, идет о Санкт-Петербурге, Саратове, Челябинской области и Дагестане.

Кроме того, ПАРНАС считает, что ЦИК «неправильно истолковала свои полномочия и, вопреки прямому положению закона, постановила, что не имеет права проводить пересчет голосов».

Все эти нарушения, утверждается в иске партии, не позволили ЦИКу «определить реальную волю избирателей на прошедших выборах». «Также комиссия не выполнила своих обязанностей по обеспечению права избирателей на достоверность результатов выборов», — говорится в сообщении.

Напомним, что по итогам голосования, состоявшегося 18 сентября, ПАРНАСу не удалось преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.