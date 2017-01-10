Песков прокомментировал расширение «списка Магнитского»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает решение Министерства финансов США о расширении «списка Магнитского» на пять российских граждан дополнительной мерой усиления деградации отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом пишет «Лента.ру».

«Это дополнительные шаги по такой рукотворной деградации наших отношений», — заявил представитель Кремля. При этом Песков затруднился предположить будут ли ответные шаги с российской стороны.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков счел новые антироссийские санкции США «недостойной мстительностью», а также проявлением «санкционной мании». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«За оставшиеся десять дней своего существования администрация Обамы может наломать еще немало дров, в том числе чтобы максимально затруднить дальнейшую работу тем, кто придет после нее. Такое поведение просто позорно», — подчеркнул Рябков.

Он уверен, что администрация действующего президента США Барака Обамы пытается отыграться за проигранные ее кандидатом президентские выборы в 2016 году.

Напомним, «список Магнитского» пополнили глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, Дмитрий Ковтун, Геннадий Плаксин, Станислав Гордиевский и Андрей Луговой.

Так называемый «закон Магнитского» был принят властями Соединенных Штатов в 2012 году. В нем содержится ряд мер в отношении российских граждан, которые якобы причастны к нарушению прав человека. В декабре 2016 года действующий президент США Барак Обама своим указом распространил действие закона на все страны мира.