СМИ сообщили о планах Минтранса ужесточить штрафы в «Платоне»

Минтранс РФ не исключает отмены правила, предусматривающего наложение не более одного штрафа в сутки за неоплату проезда по федеральным трассам по системе «Платон». Об этом во вторник пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам совещания в правительстве РФ поручил Минтрансу подготовить проект поправок к кодексу об административных правонарушениях относительно системы «Платон». В ведомстве «Коммерсанту» подтвердили разработку законопроекта.

Согласно действующему закону, количество штрафов за неоплату проезда по «Платону» в сутки ограничено. Штраф за игнорирование «Платона» составляет 5 тысяч рублей, и 10 тысяч – за повторное нарушение. Если поправки к кодексу вступят в силу, то владельцам грузовиков будет приходить столько уведомлений в день, сколько раз камера зафиксировала нарушение.

Между тем, источники издания в профильном комитете Госдумы заявили, что не поддержат документ.

Ранее введение платного проезда для большегрузов привело к массовым протестам дальнобойщиков по всей России. Водителям удалось добиться от правительства введения льготного коэффициента при тарификации. Однако в ноябре 2016 года Минтранс заявил о планах в скором времени отменить льготный тариф. Кроме того, осенью 2016 года стало известно, что Минтранс рассматривает возможность расширения системы «Платон» на небольшие грузовики массой от 3,5 до 12 тонн.