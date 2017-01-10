Половина опрошенных россиян одобрила выдачу гражданства знаменитым иностранцам

Более половины (51%) опрошенных россиян высказались о необходимости давать российское гражданство, в первую очередь, ученым и преподавателям, а не зарубежным деятелям культуры и искусства (10%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

37% респондентов предложили выдавать российские паспорта квалифицированным специалистам, по 16% — спортсменам, предпринимателям и инвесторам. Кроме того, 10% респондентов заявили, что необходимо давать гражданство всем желающим, вне зависимости от сферы их деятельности. В то же время 6% опрошенных выступают за прекращение предоставления российского гражданства иностранцам вообще.

22% опрошенных считают, что иностранцы принимают гражданство РФ, чтобы не платить большие налоги на Западе, 15% назвали причиной любовь к российской культуре.

В целом почти половина россиян (49%) положительно относятся к предоставлению гражданства РФ иностранным спортсменам и деятелям искусства. 34% заявили о своем безразличии к этому вопросу, а 15% сообщили об отрицательном отношении.

В начале января 2013 года, когда российский паспорт получил французский актер Жерар Депардье, этот факт получил одобрение почти у половины (49%) опрошенных россиян. При этом более половины (52%) участников опроса не испытывали никаких чувств в связи с вступлением Депардье в ряды российских граждан.