Биологи изучили эволюцию эхолокации у летучих мышей

Результаты нового исследования могут поставить точку в вопросе, как возникла способность летучих мышей к эхолокации. Использовать ультразвук для определения расстояния до объекта может большинство летучих мышей, однако одно из их семейств – крылановые (Pteropodidae) – этой способности лишено. Но и среди крыланов есть свое исключение. Род Rousettus, самый известный представитель которого – нильский крылан, или египетская летучая собака (Rousettus aegyptiacus), наделен способностью к эхолокации. По мнению одной группы ученых, эхолокация возникла один раз – у общего предка всех летучих мышей, а затем предок большинства крылановых ее утратил, а род Rousettus сохранил. Другие эволюционисты считают, что способность к эхолокации появилась у летучих мышей уже после того, как семейство крылановых отделилось, а потом возникла независимо у предка рода Rousettus.

Ответить на этот вопрос пытались, разыскивая труднодоступные окаменелости древних рукокрылых или изучая их гены. Эволюционный биолог Эмма Тилинг (Emma Teeling) из Университетского колледжа Дублина и ее коллеги из Шэньянского сельскохозяйственного университета в Китае использовали для решения этой задачи сравнительную анатомию и эмбриологию. Летучие мыши, применяющие эхолокацию, имеют крупную улитку – костную полость сложной спиралевидной формы, внутри которой расположен орган слуха (внутреннее ухо). Улитка взрослых крыланов обычно меньшего размера, устроена проще и напоминает соответствующие органы других млекопитающих, не применяющих эхолокацию. Однако ученые полагают, что им удалось найти следы древней способности к эхолокации у крыланов.

Используя микрорентгенографию, ученые исследовали развитие улитки у эмбрионов двух неэхолоцирующих видов из семейства крылановых и пяти видов других летучих мышей. Для сравнения привлекались данные эмбрионов еще пяти млекопитающих, в том числе кошек и крыс. Улитки эмбрионов крыланов оказались похожи на улитки других летучих мышей на 65 % больше, чем улитки эмбрионов прочих млекопитающих. По мнению ученых, это говорит о том, что крыланы в ходе эволюцию потеряли способность к эхолокации, но у их предков она имелась.

Исследование опубликовано в журнале Nature Ecology & Evolution.