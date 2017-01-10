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10 января 2017, 16:45
астрономия космос

Очень Большой Телескоп будет искать планеты в системе Альфы Центавра

ESO

Подписано соглашение между Европейской Южной обсерваторией (ESO) и фондом Breakthrough Initiatives с целью адаптировать приемники Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили к работам по поиску планет в системе соседней с Солнцем звезды Альфа Центавра. Эти планеты могли бы стать целью запуска миниатюрных космических зондов в рамках проекта Breakthrough Starshot. О соглашении сообщается в пресс-релизе ESO.

Генеральный директор ESO Тим де Зеу (Tim de Zeeuw) подписал соглашение с фондом Breakthrough Initiatives, со стороны которого свою подпись поставил Пит Ворден (Pete Worden), председатель фонда Breakthrough Prize Foundation и исполнительный директор Breakthrough Initiatives. Соглашение предусматривает финансирование работ по модификации камеры и спектрометра среднего инфракрасного диапазона VISIR (VLT Imager and Spectrometer for mid-InfraRed), смонтированного на Очень Большом Телескопе. Цель этих работ – значительное увеличение способности приемника искать потенциально обитаемые планеты вокруг Альфы Центавра, ближайшей к Земле звездной системы. Соглашение также предусматривает выделение наблюдательного времени VLT для выполнения детальной программы поиска планет в 2019 году.

Открытие в 2016 году планеты Proxima b у Проксимы, третьей и самой слабой звезды системы Альфа Центавра, подогревает интерес к этой программе. Для Breakthrough Starshot, исследовательского и научно-технического проекта, выполнение которого началось в апреле 2016 года, местонахождение ближайших к нам экзопланет – вопрос первостепенной важности. Проект Breakthrough Starshot основан на концепции сверхбыстрых «нано-зондов», разгоняемых силой светового давления. В рамках этого проекта предполагается запуск первых зондов в направлении Альфы Центавра при жизни нынешнего поколения людей.

Регистрация обитаемой планеты у Альфы Центавра – задача исключительной трудности из-за большой яркости материнской звезды. Ее свет должен подавлять слабое отраженное свечение планет предполагаемой планетной системы. Наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне длин волн могут помочь справиться с этой трудностью – в этих лучах тепловое излучение планеты значительно сильнее и разрыв в уровнях блеска звезды и планеты заметно сокращается, хотя и в этом диапазоне спектра звезда все равно в несколько милионов раз ярче планеты. Потребуются изощреннейшие методы наблюдений, чтобы суметь все же выделить слабый сигнал от планеты на фоне ослепительного блеска звезды.

Уже существующий приемник среднего инфракрасного диапазона VISIR на VLT сможет обеспечить необходимые технические параметры при условии значительного улучшения его характеристик за счет применения методов адаптивной оптики и коронографии. Breakthrough Initiatives профинансирует большую часть работ по развитию необходимых технологий и изготовлению технических элементов, а ESO обеспечит наблюдательное оборудование и выделит время на телескопе.

Новый инструментальный модуль, который будет изготовлен в рамках этого эксперимента мюнхенской фирмой Kampf Telescope Optics (KTO), будет включать в себя датчик волнового фронта и принципиально новое устройство калибровки детектора. Кроме того, при участии Льежского университета в Бельгии и университета в Уппсале (Швеция) планируется постройка нового коронографа.

Регистрация и исследование потенциально обитаемых планет у других звезд станет одной из основных задач строящегося Европейского Чрезвычайно Большого Телескопа (E-ELT). Громадный размер зеркала E-ELT поможет получать на этом телескопе изображения планет и на больших растояниях в Млечном Пути. Но светособирающая сила VLT тоже должна быть достаточна для того, чтобы зарегистрировать планету у такой близкой звезды, как Альфа Центавра.

Опыт работ по модернизации приемника VISIR очень пригодится для будущего инструмента METIS, который предполагается установить на E-ELT и который будет построен на сходных принципах. Гигантский размер телескопа E-ELT должен позволить регистрировать и изучать с приемником METIS в системе Альфы Центавра экзопланеты размером с Марс (если, конечно, они там существуют), а также и другие потенциально обитаемые планеты у близких звезд.

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