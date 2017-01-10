Минфин потратил половину Резервного фонда за последний месяц года

Резервный фонд России за декабрь 2016 года сократился в два раза. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

По данным на 1 января 2017 года, объем Резервного фонда составил 972,13 млрд рублей (16,03 млрд долларов). При этом на 1 декабря 2016 года в нем было накоплено 2,032 трлн рублей.

В министерстве уточнили, что в декабре для покрытия дефицита бюджета на 2016 год из Резервного фонда были проданы средства в иностранной валюте на 966,9 млрд рублей.

В свою очередь, объем Фонда национального благосостояния снизился с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года на 269 млрд рублей, с 4,628 трлн до 4,359 трлн рублей.

Агентство «Интерфакс» в этой связи отмечает, что за год из Резервного фонда на покрытие дефицита было потрачено 2,137 трлн рублей. Это примерно соответствует той цифре, которую планировал Минфин. Агентство также напоминает, что бюджет на 2016 год был сверстан с дефицитом 2,36 трлн а рублей.

Ранее в Министерстве финансов предупреждали, что в 2017 году при сохранении низких цен на нефть Резервный фонд будет полностью исчерпан. Между тем, к концу 2016 года стоимость нефти выросла в сравнении с началом года.