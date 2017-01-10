В сенат США внесли законопроект о новых санкциях против России

Члены Республиканской партии США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Роберт Портман, а также демократы Боб Менендес и Бен Кардин внесли на рассмотрение сената законопроект об антироссийских санкциях, передает ТАСС.

Эти санкции затрагивают граждан и организации, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими силовыми струкрурами, в том числе ФСБ и Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Также авторы законопроекта предложили законодательно закрепить положения указа действующего президента США Барака Обамы о «вредоносной активности в киберпространстве».

Кроме того, сенаторы считаеют необходимым арестовывать активы лиц, подозреваемых в причастности к подрыву национальной кибербезопасности, и ввести запрет на выдачу им американских виз.

Ограничения, по мнению авторов законопроекта, должны коснуться и тех граждан, которые финансово и материально поддерживают хакеров.

Также Маккейн, Грэм, Портман, Менендес и Кардин предложили наложить санкции на российский энергетический сектор, мотивируя свою инициативу активностью РФ на Украине и в Сирии.

Речь идет об ограничении инвестиций в российские проекты в сфере гражданской атомной энергетики и запрете на участие в строительстве российских трубопроводов, а также о наложении ограничений на участие в разработке нефтяных и газовых месторождений в России при сумме инвестиций более 20 млн долларов.