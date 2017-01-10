Надежда Савченко опубликовала списки пленных украинских силовиков

Исключенная из состава фракции «Батькивщина» и делегации Украины в ПАСЕ депутат Верховной Рады Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки пленных украинцев в Донбассе.

«В этих списках, которые мы собрали за девять месяцев после моего возвращения, уже могут быть неточности. Кого-то могли обменять так, что никто не знал, о ком-то могут быть не точны или не полные данные… Поэтому обращаюсь ко всем людям, кому не безразлично чужое горе, давайте найдем наших ребят вместе», — написала Савченко.

Украинский нардеп предложила произвести обмен пленными в три этапа. Сейчас, по ее мнению, уже можно обменять 42 украинских силовика на 256 ополченцев, равно как и 44 украинцев, заключенных под стражу в Крыму на 102 россиянина, задержанных на Украине.

Далее Савченко предложила разыскать тех, кто был в списках, но чье местонахождение неизвестно.

На третьем этапе она предлагает отыскать погибших или пропавших без вести для идентификации, эксгумации, захоронения или перезахоронения.