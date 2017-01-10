ВОЗ оценила ежегодный ущерб от курения в триллион долларов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Национальный институт онкологии США провели исследование, по результатам которого выяснилось, что ежегодно курение наносит мировой экономике ущерб в размере более 1 трлн долларов. Об этом сообщает Reuters.

К 2030 году специалисты допускают увеличение смертности в результате курения на треть, до 8 млн человек ежегодно.

«При этом более 80% случаев будут происходить в странах с низким и средним уровнем дохода», — говорится в докладе.

По данным исследования распространенность курения в мире снизилась, но «общее число курильщиков во всем мире продолжает расти».

Эксперты отметили, что у властей государств есть механизмы, позволяющие сократить потребление табачных изделий населением, а также помогающие снизить смертность от курения.

«Правительства опасаются, что борьба против табака будет иметь негативные экономические последствия», — считают аналитики.