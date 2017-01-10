Южная Корея отказалась от учений с Японией и США против КНДР

Южная Корея отклонила предложения США и Японии о совместных военных учениях по противодействию подводным лодкам КНДР. Об этом сообщает японская газета «Асахи» со ссылкой на осведомленные источники.

Маневры предлагалось провести на основе соглашения об обмене секретными данными в области безопасности и обороны (GSOMIA), в ноябре подписанном между Токио и Сеулом. Однако южнокорейская сторона выступила против, заявив, что сейчас такие учения проводить несвоевременно.

Кроме того, источники издания предположили, что Сеул стремится избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем, который озабочен планами размещения в Южной Корее новейших американских противоракетных систем THAAD.

Наиболее вероятной причиной отказа Сеула от участия в маневрах может являться дипломатический конфликт с Токио, который разгорелся после установки около японского консульства в Пусане статуи «женщины для утешения» — так называют корейских женщин, которых использовали в японских военных борделях во время Второй мировой войны. После этого власти Японии приняли решение временно отозвать своего посла в Южной Корее Ясумасу Нагаминэ. Кроме того, Токио объявил о приостановке экономических переговоров с Сеулом на высшем уровне. В свою очередь, в МИД Южной Кореи решение Японии назвали прискорбным.