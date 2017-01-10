Работник «Почты России» попался на краже сотовых телефонов из посылок

Сотрудник «Почты России» попытался украсть три сотовых телефона из посылок и был пойман с поличным. Об этом РИА Новости сообщили в службе безопасности ведомства.

1 января охранник логистического почтового центра «Внуково» обнаружил в личных вещах работника три новых сотовых телефона. Их происхождение сотрудник объяснить не смог.

Позже он признался в краже, информация об этом передана в полицию. Виновному грозит до пяти лет лишения свободы.

В «Почте России» сообщили, что задержанный будет уволен, а найденные телефоны отправлены адресатам.