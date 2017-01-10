Минздрав предложил включить лечение от курения в ОМС

Один из пунктов подготовленной Минздравом РФ антитабачной концепции предусматривает лечение табачной зависимости в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ Олега Салагая.

Кроме того, используемые для этого препараты будут внесены в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Несомненно, профилактика является самой эффективной мерой и с медицинской, и с финансовой точки зрения. Документ предусматривает "обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи". То есть по полисам ОМС», — рассказал изданию Салагай.

Напомним, 9 декабря стало известно, что Минздрав собирается в 2017-2020 годах ввести ряд новых запретов, направленных на борьбу с курением. В частности, планируется запрет на продажу табачной продукции лицам, родившимся после 2015 года.

СМИ также сообщили, что в рамках новой антитабачной концепции поступило предложение увеличить рабочий день курильщиков на время, потраченное на «перекуры».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил Минздраву серьезно обсудить предлагаемую концепцию и рассмотреть все точки зрения на проблему.