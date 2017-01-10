Росгвардия предложила запретить продажу травматики

Эксперты Росгвардии выступили с инициативой внести изменения в некоторые положения закона «Об оружии». Часть из них предлагается ужесточить, а некоторые — ослабить, передает «Российская газета».

Речь идет об изменении правил оборота гражданского и служебного оружия, которое находится на руках у россиян, либо числящегося на вооружении частных охранных предприятий.

В качестве ужесточающей меры возможен полный запрет на продажу травматического оружия (которое теперь официально называется огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия). Такая мера может быть введена из-за подавляющей части преступлений с применением именно травматики.

Допускается появление дополнительных условий регистрации такого оружия на гражданина. В частности, кроме ряда справок он должен будет сдать экзамены по оружейному законодательству и показать навыки владения своим оружием. При этом обладатель травматического пистолета будет обязан вновь сдавать экзамены через 10 лет, каждый раз.

Такое же нововведение может появиться и в отношении владельцев длинноствольного оружия. Также предлагается упростить процедуру регистрации оружия.

Эксперты выступают за регистрацию по электронной почте. Заявитель сможет подать электронное заявление со всеми необходимыми документами в отсканированном виде. А в указанное время ему нужно будет прийти в лицензионный центр дважды: показать свое оружие, а позднее — получить документ.