10 января 2017, 09:24
Новый сезон «Твин Пикс» выйдет в мае 2017 года
Президент канала Showtime Дэвид Невинс сообщил изданию Deadline, что 21 мая 2017 года в 21:00 будут показаны 1 и 2 серии третьего сезона культового сериала «Твин Пикс».
Он также рассказал, что уже посмотрел 18 новых серий, и назвал эти часы незабываемыми. Президент Showtime подтвердил, что в роли агента Купера снимется Кайл Маклахлан.
Невинс пообещал, что сразу же после премьеры на цифровой платформе канала будет выложены 3 и 4 серии.
Кроме того, Невинс не исключил выход еще одного сезона сериала.
We're at #TCA17 with #TwinPeaks star @Kyle_MacLachlan! pic.twitter.com/iNAuRwM89j— Showtime (@Showtime) 10 января 2017 г.
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