Новый сезон «Твин Пикс» выйдет в мае 2017 года

Президент канала Showtime Дэвид Невинс сообщил изданию Deadline, что 21 мая 2017 года в 21:00 будут показаны 1 и 2 серии третьего сезона культового сериала «Твин Пикс».

Он также рассказал, что уже посмотрел 18 новых серий, и назвал эти часы незабываемыми. Президент Showtime подтвердил, что в роли агента Купера снимется Кайл Маклахлан.

Невинс пообещал, что сразу же после премьеры на цифровой платформе канала будет выложены 3 и 4 серии.

Кроме того, Невинс не исключил выход еще одного сезона сериала.