Украина почти вдвое увеличила отбор газа из хранилищ из-за морозов

В связи с резким похолоданием Украина была вынуждена увеличить объемы отбора газа из подземных хранилищ сверх запланированного, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию компании «Укртрансгаз».

Согласно имеющимся данным, объем газа в подземных хранилищах на 8 января уменьшился до 11,459 млрд кубометров. При этом только в течение суток из хранилищ было отобрано 86,34 млн кубометров газа.

Ранее сообщалось, что Украина на фоне значительного похолодания 5 января увеличила объемы отбора газа из подземных хранилищ на 64 процента до 100 миллионов кубометров в сутки. При этом еще 4 января потреблялось около 60 миллионов кубометров.

Ранее «Нафтогаз Украины» сообщил, что имеет достаточные запасы природного газа для успешного прохождения отопительного сезона 2016—2017 годов. 31 декабря компания подписала с банками Citi и Deutsche Bank соглашение о предоставлении кредита в 500 миллионов долларов на закупку газа. Еще 300 миллионов долларов в октябре обязался предоставить «Нафтогазу» Европейский банк реконструкции и развития.