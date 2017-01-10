Володин уличил депутатов в неуплате счетов по ЖКХ в служебных квартирах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании совета Госдумы поручил фракциям составить списки депутатов, которые уже несколько месяцев не платят за коммунальные услуги в служебных квартирах. Об этом сообщает РБК.

«Мы сделаем анализ и по прогульщикам, и по должникам за коммуналку. Тем более, что у некоторых такой доход, а не платят за квартиру. Мы сегодня это обсуждали на совете: что каждая фракция [составит] списки и огласит, чтобы не позорили ни фракцию, ни Думу, ни звание депутата», — отметил Володин.

Спикер не сообщил ни количество неплательщиков, ни сумму их долга, но уточнил, что речь идет о переизбравшихся депутатах шестого созыва, сохранивших за собой служебное жилье.

Володин также напомнил, что экс-депутаты от КПРФ и ЛДПР Михаил Заполев и Владимир Таскаев до сих пор не съехали со служебных квартир, право на проживание в которых они потеряли.

«Все [депутаты] обеспечены уже квартирами. Но у нас 50 человек живут в гостиницах, и [некоторым] это иногда нравится [жить в гостиницах]. Мы сегодня договорились, что на фракциях будет доведена информация, чтобы в течение трех дней гостиницы сдать и переселиться в [служебное] жилье», — подчеркнул Володин.