Россия решила бойкотировать заседания ПАСЕ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российская делегация не будет принимать участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), запланированной на конец января. Об этом пишет РБК.

Такую позицию России будет занимать до тех пор, пока не будет изменен регламент относительно возможности лишения права голоса в ассамблее меньшинством. Володин подчеркнул, что бойкот может длиться и полгода, и год.

В настоящее время регламент организации позволяет лишать любую страну права голоса даже при условии поддержки этого решения меньшинством, что не устраивает российскую сторону.

«Поменяйте регламент, и мы будем участвовать», — сказал Володин.

«Мы не подаем заявку (на участие в январской сессии), но при этом обуславливаем это не тем, что не хотим, а по причине того, что регламент деструктивен. Если бы мы подали заявку, то опять был бы поставлен вопрос о лишении (России) права голоса (в ПАСЕ)», — подчеркнул спикер ГД РФ.

Вице-спикер нижней палаты Петр Толстой рассказал, что 11-13 января состоятся переговоры руководителя Госдумы России и Совфеда с представителем ПАСЕ Педро Аграмунтом. В рамках встречи будут обговорены условия возвращения РФ в ПАСЕ.