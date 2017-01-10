10 января 2017, 10:47
Yahoo! сменит название и руководство после продажи части бизнеса
Yahoo! сменит название на Altaba после покупки части компании одним из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc, сообщает The Verge.
Соответствующая заявка на смену названия уже была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Кроме того, известно, что гендиректор Yahoo! Марисса Майер покинет совет директоров корпорации после ее продажи. При этом ожидается, что Майер продолжит свою профильную деятельность в компании.
В июле стало известно, что Verizon намерен приобрести операционный бизнес Yahoo!, включая интернет-сервисы, за 4,83 миллиарда долларов. Сделку планировалось закрыть в первом квартале 2017 года. В декабре Еврокомиссия (ЕК) одобрила эту сделку.
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