СМИ узнали о возможном срыве поставок ракетных комплексов «Ярс»

Московский институт теплотехники (МИТ) может сорвать гособоронзаказ на поставку оборудования для ракетных комплексов «Ярс». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы МИТа Сергея Никулина.

В обращении на имя первого заместителя гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимира Артякова он сообщает, что Подольский электромеханический завод, находящийся в предбанкротном состоянии, не может обеспечить комплектующие для гидравлических систем «Ярса». Он также попросил Артякова развернуть дублирующее производство на Ковровском электромеханическом заводе (КЭМЗ). Никулин подсчитал, что подготовка производства потребует около полутора лет.

В МИТ и «Ростехе» комментарии к ситуации изданию получить не удалось. Однако информированные источники «Коммерсанта» подтвердили, что КЭМЗ готов приступить к производству комплектующих «Ярса», но для этого необходимо изменить контракт. Изначально производством именно этого узла являлся «ПЭМЗ-Спецмаш».

«Дождемся решения судебных инстанций, а после будем думать, как исправить ситуацию. Без «Ярсов» Вооруженные силы не останутся», — заключил один из собеседников издания.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс» может заменить МБР PC-18 и РС-20. Она может составить основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и необходима для преодоления систем противоракетной обороны. «Ярс» может нести ядерную и разделяющуюся боеголовки.