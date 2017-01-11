Светлана Алексиевич в знак протеста покинула Русский ПЕН-центр

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра. Об этом она сообщила изданию «Наша нива».

Алексиевич отметила, что решение связано с исключением из организации писателя Сергея Пархоменко.

«Дело в том, что попираются все идеалы основателей ПЕНа. Конфликт с Пархоменко произошел из-за того, что не раз уже Русский ПЕН отказывается подписывать письма в защиту тех, кто страдает от путинской власти», — рассказала писательница.

Она привела в пример случай с отбывающим срок в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.

«Снова ПЕН декларировал, что это не дело писателей — кого-то защищать, что-то отстаивать, дело писателей сидеть тихонько и писать — то есть, честно сказав, облизывать сапоги власти», — резюмировала литератор.

Накануне о выходе из Русского ПЕН-центра объявили поэт Лев Рубинштейн и писатель Борис Акунин.

ПЕН-центр — это неправительственное объединение поэтов и писателей.