Улюкаев отказался обжаловать арест своего имущества

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева рассказала, что жалоб на постановление об аресте денежных средств и драгоценных монет, принадлежащих экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву, не поступало. Об этом пишет ТАСС.

«14 декабря 2016 года Басманным судом был наложен арест на денежные средства и монеты из драгоценных металлов обвиняемого А. В. Улюкаева в общей сумме около 500 млн рублей», — подтвердила она.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 15 объектов недвижимости Улюкаева, а также его денежные средства на сумму не менее 564 млн рублей. Следствие продолжает устанавливать имущество бывшего министра для его последующего ареста.

Напомним, что Улюкаев был задержан в середине ноября 2016 года. Он обвиняется в получении взятки в размере 2 млн долларов. Алексей Улюкаев помещен под домашний арест до 15 апреля 2017 года.