Российские биатлонисты пришли вторыми на этапе Кубка мира

Мужская команда России по биатлону заняла второе место в эстафете 4 по 7,5 км на Кубке мира по биатлону в германском Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Первыми пришли норвежцы, преодолев дистанцию за 1 час 13 минут 40,7 секунды. При этом норвежская команда сделала пять неточных выстрелов.

Россияне промахнулись дважды, но отстали от норвежцев на 5,1 секунды.

В составе российской сборной выступили Антон Шипулин, Антон Бабиков, Алексей Волков и Матвей Елисеев.

Третьей к финишу пришли немцы, сделав девять промахов и получив один штрафной круг.