11 января 2017, 18:30
Российские биатлонисты пришли вторыми на этапе Кубка мира
Мужская команда России по биатлону заняла второе место в эстафете 4 по 7,5 км на Кубке мира по биатлону в германском Рупольдинге. Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Первыми пришли норвежцы, преодолев дистанцию за 1 час 13 минут 40,7 секунды. При этом норвежская команда сделала пять неточных выстрелов.
Россияне промахнулись дважды, но отстали от норвежцев на 5,1 секунды.
В составе российской сборной выступили Антон Шипулин, Антон Бабиков, Алексей Волков и Матвей Елисеев.
Третьей к финишу пришли немцы, сделав девять промахов и получив один штрафной круг.
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