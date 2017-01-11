Украина не стала закрывать границу Диме Билану из-за концерта в Крыму

Служба безопасности Украины не применяла каких-либо запретительных мер в отношении российского певца Димы Билана, который ранее выступил в Крыму — а это, как известно, для украинской спецслужбы является основанием для запрета на въезд в страну.

Украинское издание «Обозреватель» специально направило в СБУ запрос о том, принимались ли к Билану какие-либо меры в связи с его «антиукраинской позицией».

«По информации, предоставленной пресс-центру СБ Украины на ваш запрос от 4 января, сообщаем, что органами СБУ решение о запрете въезда на Украину указанному вами гражданину России на данное время не принималось», — говорится в ответе украинской спецслужбы.

Просьбу запретить Билану въезд на Украину в связи с его концертом в Крыму в СБУ направил так называемый крымско-татарский телеканал ATR.