В ходе спецоперации под руководством Кадырова убиты четыре боевика

В Курчалоевском районе Чеченской Республики возле сел Курчалой и Гелдаган в ходе спецоперации ликвидированы четыре члена незаконных вооруженных формирований (НВФ), передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

В ходе задержания боевики, по словам источника, пытались скрыться, и силовики открыли огонь на поражение. Одного из бандитов тем не менее удалось задержать. Жертв среди сотрудников правоохранительных органов нет.

«Руководил спецоперацией глава республики Рамзан Кадыров», — сообщил источник. Он уточнил, что группа боевиков была заблокирована на окраине села Цоци-юрт.

Изначально им было предложено сдаться, однако они открыли по полицейским огонь из автоматического оружия.

«В настоящее время идет спецоперация по нейтрализации бандгруппы», — добавил источник. По его словам, общая численность боевиков пока не установлена.