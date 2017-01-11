В Китае запретили ловить покемонов

Власти Китая запретили лицензирование Pokemon Go и других игр, которые используют технологию дополненной реальности. Такое решение будет действовать до тех пор, пока не будут полностью оценены их риски для безопасности страны, передает Reuters со ссылкой на китайского медиарегулятора.

Регулятор отметил, что необходимо проверить, могут ли указанные игры представлять «угрозу безопасности географической информации, а также транспортной и личной безопасности потребителей» (приложения получают доступ к данным о местоположении игрока).

Pokemon Go вышла летом 2016 года. Целью игры является поиск персонажей-покемонов, которых необходимо поймать и обучать. Мир игры «накладывается» на реальный: картинка на гаджете проецируется на объекты, окружающие игроков.

Игра получила широкую популярность и быстро распространилась среди пользователей по всему миру. Однако, она стала и причиной многих несчастных происшествий, связанных с невнимательностью пользователей, играющих в потенциально опасных местах.