Глава разведки США обвинил Россию во влиянии на выборы в десятках стран

Глава американской Национальной разведки Джеймс Клеппер заявил, что Россия имела возможность оказать воздействие на выборы более чем в 20 странах за последние годы, передает РИА Новости.

Соответствующий вопрос ему на брифинге задал один из журналистов, и Клеппер предположил, что речь может идти о влиянии на избирательный процесс в двух дюжинах стран.

Это влияние, по словам главы Нацразведки США, могло заключаться в воздействии «на политические взгляды или мнения».

При этом конкретные государства, в которых Россия якобы была способна повлиять на ход и итоги выборов, Клеппер назвать не смог.

Однако он заявил, что в случае победы на выборах президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон Россия продолжила бы хакерские атаки, поскольку явно отдавала предпочтение республиканцу Дональду Трампу.

Схожая точка зрения высказывалась в докладе, подготовленном ФБР, ЦРУ и АНБ США.