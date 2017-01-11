Песков заверил в способности энергосектора РФ выдержать санкции США

В случае введения Соединенными Штатами новых антироссийских санкций против энергопроектов РФ этот сектор примет компенсационные меры для минимизации возможного ущерба. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор этой экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий (новых санкций США)», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что пока это лишь законопроект и, возможно, власти США будут опираться на здравый смысл.

«Безусловно, такого рода рестрикции нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношения, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны», — рассказал представитель Кремля.

Вместе с тем он заверил, что «российская экономика и российский энергосектор доказали за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности».

Как сообщалось ранее, группа сенаторов от обеих партий, включая Джона Маккейна, представили законопроект об антироссийских санкциях, которые могут затронуть ТЭК России. Они предусматривают введение санкций против инвесторов, которые вкладывают средства в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты РФ.