В СК допустили наличие нескольких заказчиков убийства Немцова

Убийство политика Бориса Немцова могли заказать несколько человек, считают в Следственном комитете России.

«У преступления мог быть не один, а сразу несколько организаторов и заказчиков», — заявил в интервью «Коммерсанту» зампред СКР Игорь Краснов.

Он также подтвердил, что бывший замкомандира чеченского батальона Внутренних войск «Север» Руслан Геремеев скрылся сразу же после убийства.

Краснов отметил, что Геремеев проходит по делу свидетелем и «какого-либо процессуального статуса… не имеет».

«Однако он скрылся сразу же после убийства Бориса Немцова, и его местонахождение до сих пор неизвестно», — резюмировал Краснов.

В ноябре 2016 года на процессе по делу об убийстве Немцова была допрошена свидетельница Зарина Исоева. Она была домработницей в московских квартирах, где до преступления проживали подозреваемые в убийстве, в том числе Геремеев. Она опознала обвиняемых и заявила, что компанией руководил Геремеев.

В организации преступления обвиняются предполагаемый убийца Немцова Заур Дадаев, а также Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов, братья Анзор и Шадид Губашевы.

Немцов был застрелен недалеко от Кремля в ночь на 28 февраля 2015 года.