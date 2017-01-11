Эксперты Давоса сочли главными рисками 2017 года экологию и геополитику

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе главными угрозами человечества в 2017 году назвали экологические и геополитические проблемы. Ежегодный доклад Global Risks Report 2017 опубликован на официальном сайте форума.

Всего было выделено 30 глобальных рисков и 13 тенденций, которые могут на них повлиять. По сравнению с прошлым годом их состав не изменился, за исключением риска «неэффективности регионального и глобального управления», который маркирует неспособность властей решать глобальные проблемы.

Самые высокие риски являются экологическими — антропогенные экологические катастрофы, экстремальные погодные явления и масштабные стихийные бедствия.

В категории геополитических рисков самыми опасными являются крупные теракты, межгосударственные конфликты и неэффективное госуправление. Возрастанию рисков будут способствовать односторонний подход к решению вопросов и взаимные обвинения держав во вмешательстве во внутренние дела.

В докладе также подчеркивается, что именно слабость государственных властей спровоцировали конфликт в Сирии, вызвавший миграцию и серьезные экономические проблемы в регионе в целом.

Технологические новшества по-своему усугубляют военные конфликты. Если точнее, инертность институтов, ответственных за обеспечение глобальной безопасности, к появлению военной робототехники и искусственного интеллекта.

Третье место занимают технологические риски — мошенничество с личными или служебными данными или их хищение. Эксперты оценили их как достигшие «беспрецедентных масштабов». Помимо крупных кибератак, людям грозит вытеснение человеческого труда роботами, сенсорным и машинным обучением.

Весьма опасными эксперты сочли масштабную вынужденную миграцию и незаконную торговлю. Также в десятку самых высоких рисков включены вопросы идентичности и культуры, вызванные массовой миграцией, поляризация общества в Турции и жесткая международная политика России, утверждающей свою национальную политическую идентичность.