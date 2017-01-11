Делимханов явился на суд по делу об убийстве Немцова
Командир чеченского батальона «Север» Алибек Делимханов пришел на сегодняшнее заседание суда по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «Медиазона».
В рамках дела об убийстве обвиняемыми выступают подчиненные Делимханова. Сам он будет сегодня допрошен в качестве свидетеля, пояснил судья Юрий Житников.
Отметим, что Делимханова, а также его заместителя Руслана Геремеева решено было вызвать в суд в начале декабря. Геремеев на заседание не явился, однако у следствия, как выяснилось сегодня, к нему претензий нет.
Представители семьи Немцова называют Делимханова и Геремеева организаторами убийства.
В ноябре прошлого года на процессе была допрошена Зарина Исоева, бывшая домработницей в московских квартирах, которые снимали подозреваемые в убийстве. Она опознала обвиняемых и заявила, что их компанией руководил именно Геремеев.