В Подмосковье зенитный ракетный полк с C-400 начал боевое дежурство

В Минобороны России сообщили, что на боевое дежурство в Подмосковье заступил зенитный ракетный полк, который оснащен новой зенитной ракетной системой С-400 «Триумф». Об этом пишет ТАСС.

«В среду, 11 января, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального промышленного района России», — говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в 2017 году еще четыре такие системы поступят на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России.

«Всего в 2016 году четыре зенитных ракетных полка перевооружены на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф". Еще четыре ЗРС С-400 поступят на вооружение ВКС в 2017 году», — отметили в Минобороны.