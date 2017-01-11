Песков назвал чушью слухи о российском компромате на Трампа
Сообщения о сборе российским спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа являются уткой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Безусловно, это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это абсолютная чушь», — ответил Песков на вопрос, имеют ли в Кремле компромат на Трампа.
Ранее сначала CNN, а затем BuzzFeed сообщили об отчете американской разведки, с которым был ознакомлен уходящий и избранный президенты США Барак Обама и Дональд трамп.
В нем говорится, что в то время, когда Трамп приезжал в Россию в качестве устроителя конкурса красоты, за ним велась слежка. И якобы у российских спецслужб есть компромат с его сексуальными похождениями.
И российские власти, и Трамп возможность такого компромата опровергали.
Также Песков сегодня заявил, что со стороны уходящей американской администрации продолжается истерия, направленная на то, чтобы принудительно оставить отношения двух стран в русле деградации.