Пресс-секретарь Медведева назвала Маккейна «ущербным политическим старцем»

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова охарактеризовала сенатора Джона Маккейна как «ущербного политического старца», который «пытается навязать свою позицию американскому народу». Об этом она заявила в интервью ТАСС, комментируя законопроект о новых американских санкциях против России.

10 января документ был внесен в конгресс группой сенаторов, среди которых был и Маккейн. Он подготовлен в ответ на кибератаки, которые, как считают спецслужбы США, были направлены из России.

«Маккейн — не тот человек, который определяет вектор российско-американских отношений. Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу. Иногда нужно проявить мудрость и вовремя уйти», — заявила Тимакова.

Она также отметила, что еще в 2010 году, когда тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев находился с визитом в США, «было понятно», что Маккейн «полностью раздавлен своей личной трагедией, связанной с Вьетнамом». Тем самым пресс-секретарь намекнула на то, что Маккейн в 1967 году был захвачен в плен во время вьетнамской войны и провел в заключении более пяти лет.