11 января 2017, 17:31
Россияне стали меньше болеть гриппом
Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости гриппом в стране. Об этом пишет «Интерфакс».
«С первой недели января мы наблюдаем истинное снижение по столице нашего государства и в общем снижение по всем субъектам РФ», — заверила Попова.
Однако, отметила она, волна заболеваемости гриппом в настоящее время идет в Поволжье, Зауралье, а также на Дальнем Востоке.
Попова сообщила, что из общего числа заболевших гриппом всего 4% сделали прививки от заболевания. Она уверена, что это свидетельствует о действенности вакцины против гриппа.
«По летальным исходам — это единицы. Мы можем сказать об эффективности принятых мер», — резюмировала Попова.
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