Россияне стали меньше болеть гриппом

Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о снижении заболеваемости гриппом в стране. Об этом пишет «Интерфакс».

«С первой недели января мы наблюдаем истинное снижение по столице нашего государства и в общем снижение по всем субъектам РФ», — заверила Попова.

Однако, отметила она, волна заболеваемости гриппом в настоящее время идет в Поволжье, Зауралье, а также на Дальнем Востоке.

Попова сообщила, что из общего числа заболевших гриппом всего 4% сделали прививки от заболевания. Она уверена, что это свидетельствует о действенности вакцины против гриппа.

«По летальным исходам — это единицы. Мы можем сказать об эффективности принятых мер», — резюмировала Попова.