Совет при Минкульте предложил ограничить работу Cirque du Soleil

Общественный совет при российском Минкульте предложил принять закон об ограничении деятельности иностранных цирков в России. Об этом RNS сообщил глава совета Павел Пожигайло.

«Общественный совет при министерстве культуры предложил министерству рассмотреть возможность законодательного ограничения деятельности иностранных цирков в России», — сказал он.

Самым известным иностранным цирком, работающим в России, является Cirque du Soleil.

«Нам очень важно сохранить свою цирковую школу — она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов», — отметил Пожигайло.

Он добавил, что предложение принять соответствующий законопроект обсуждалось на заседании совета в декабре 2016 года. В Минкульте должны их изучить до конца января.

Среди участников совета, сообщает издание, дрессировщик Аскольд Запашный, который является художественным руководителем Большого московского цирка на проспекте Вернадского, режиссер Владимир Хотиненко, пианист Денис Мацуев и другие известные деятели искусства.