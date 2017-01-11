Командующий ливийской армией побывал на «Адмирале Кузнецове»

Командующий армией Ливии маршал Халифа Белкасим Хафтар сегодня побывал на борту российского авианосца «Адмирал Кузнецов», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Также Хафтар пообщался по видеоконференции с министром оборины России Сергеем Шойгу. Отмечается, что министры обсуждали борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

В конце визита Хафтару передали партию медицинских препаратов первой необходимости для ливийских военных и гражданских лиц.

«Адмирал Кузнецов» возвращается на родину от берегов Сирии. Сегодня он вошел в территориальные воды Ливии.

Ливийская национальная армия под руководством Хафтара действует от имени парламента, заседающего в городе Тобрук на востоке страны. В Ливии также есть второе правительство — оно заседает в столице Триполи и поддерживается ООН.