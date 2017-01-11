Каждый третий опрошенный россиянин назвал себя жертвой киберпреступности

Примерно треть россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что становились жертвами киберпреступности. Такие данные приводит РИА Новости.

«Каждый третий россиянин (31%) к настоящему времени уже хотя бы однажды сталкивался с противоправными действиями, связанными с сотовой связью и интернет-сервисами», — цитирует агентство данные ВЦИОМ.

При этом, в чем конкретно состояли эти «противоправные действия», не поясняется.

Опрос был проведен 10-11 декабря 2016 года в 46 регионах России среди 1600 респондентов. Его статистическая погрешность не должна превышать 3,5%.

Также социологи зафиксировали значительные опасения россиян попасться на уловки интернет-мошенников.

«Наибольшие опасения у респондентов вызывают случаи кражи денег с банковских карт и электронных счетов, а также персональной информации — об этом сказали по 65% респондентов», — отмечается в исследовании.